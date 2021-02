Terwijl volksheld Henk vandaag nog ff de Elfstedentocht schaatst - we doen het 'm (waarschijnlijk) niet na - schieten de operationele runs (nope, ook geen idee) voor de komende weken door het dak. We zien bij de Rijnmondste weerman van Nederland een 14, een 15, een 16 en zelfs een heuse 17. Dat staat voor ZEVENTIEN graden Celcius mensen, en niet ónder nul, maar bóven nul. Dat is goed nieuws voor de koukleumen, dat betekent eindelijk rust voor onze houtvoorraad, dat is goed nieuws voor de terrassen (gooi maar alvast open) en dat is slecht nieuws voor het virus, want hij / zij kan met zijn lelijke stekels en vuige mutaties niet tegen die flirterige rokjes overal. ZIN IN!

Limburg SMELT al