Deze is voor iedereen die vanmiddag moet werken, in quarantaine zit, slecht ter been is, niet kan schaatsen danwel op de kleine moet passen. Een livestream met schaatsende dolgelukkige Nederlanders die elkaar mysterieus toeknikken op het ijs. Livestream kan ieder moment voorbij zijn, want waar mensen LOL hebben, komt Bruls of een andere Burgemeester keihard handhaven, want ijspret is niet meer van deze tijd en vrolijke mensen zijn virushaarden. U hebt nog 2,5 dag om van het ijs te genieten, want volgende week is het alweer rokjesdag. Veel plezier! Later meer.

Update: Wijdemeren AFGESLOTEN

Update: Yep, daar is DE IJSPOLITIE

Update: Mensen zakken door de Hofvijver

Reddingsoperatie "Hofvijver" in volle gang

Hup 020

Schaatsen op de gracht!

Hup Snits!

Actuele foto. Dus geen trucage

Geen Groetjes aan MinPres