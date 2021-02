Dan hier even weer een verhaal in de categorie 'ja Leptob, lulverhaal weer!' Ik heb mij een tijdje opgehouden in een wereldje waar dingen gebeuren die 'normale mensen' zich niet kunnen voorstellen. Vandaar.

Op een chaletpark had ik een hoer als buurvrouw. Best lekker wijf. We hadden het soms over haar vak net zoals iedereen wel eens over koetjes en kalfjes praat. Ze had ook haar werktelefoon altijd bij zich dus als ze die opnam ging het sowieso altijd over pijpen, neuken, anaal, tarieven en noem maar op.

Maar ook bij haar ging af en toe een steekje los. En dan moest je even aan de kant gaan. Als zij goed had verdiend moest er 's avonds iemand een of twee envelopjes komen brengen. Op een avond bestelde ze en het duurde en het duurde en er kwam niks. Toen ze echt woest werd heeft ze gebeld met die bezorger en dat gvd zijn baas ook moest komen!

Toen er twee mensen binnenkwamen zegt ze meteen tegen de grote bolle Marokkaan 'ben jij de baas?' Dan kom jij nu met mij mee.

Dus zij trekt hem mee de slaapkamer in en geeft hem een blowjob. Gezamenlijk kwamen ze weer de woonkamer binnen en buurvrouw zegt 'vriend, als ík bij jou bestel, dan kom jij voortaan meteen als eerste naar mij?' De bolle zei 'ja.'

Ohja, beeld U bij het lezen even het Brabants accent van buurvrouw in.