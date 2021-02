Wij, mannelijke mensen zijn gewoon het best ontwikkelde soort op de planeet. En we laten best heel veel zaken al over aan vrouwen. Neem nou bijvoorbeeld koken. Dat kunnen vrouwen best redelijk. Maar als je een duur gerecht in een restaurant bestelt, dan wordt dat uiteraard gewoon bereid door een mannelijke kok. Gewoon omdat het perfekt moet zijn.

En bij de brandweer mogen ook wel vrouwen. Mits de verhoudingen kloppen. Als er drie mannen raak blussen mag er ook wel een vrouw bij staan met een waterstraal. Waar die straal terecht komt is dan ook niet belangrijk. Maar ze doet wel mee.

De verhoudingen moeten gewoon kloppen. We kunnen gewoon geen risico's lopen.

We hebben enorm geleerd van wat er gebeurt als je een hele sector zoals het basisonderwijs, aan vrouwen over laat. Het is kapot. Mannen moeten daar nu weer gaan ingrijpen om de boel op de rails te krijgen.

Ik heb niks tegen vrouwen in belangrijke functies mits zij achter de schermen goed worden begeleid door een man.