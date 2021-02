Tja. Aan de ene kant zijn wij geen viroloog. Tja. Aan de andere kant lopen we als land al bijna een jaar aan de leiband van mensen, die wel viroloog zijn. Tja. Aan de ene kant is het natuurlijk reuze interessant om onderzoek te doen in het land waar het coronavirus voor het eerst opdook. Tja. Aan de andere kant legitimeer je daarmee ook een misdadige dictatuur die informatie achterhoudt. Tja. Aan de ene kant is het logisch dat Marion Koopmans over kritiek zegt dat die voorbarig is omdat haar commissie nog geen eindrapport heeft geschreven. Tja. Aan de andere kant moet ze begrijpen dat haar bezoek meer is dan pure wetenschap en dat politieke oordelen over het WHO-bezoek aan China ook gerechtvaardigd zijn. Tja. Aan de ene kant snappen we dat Marion Koopmans "Tja, wat is volledig?" antwoord als de Volkskrant vraagt of de Chineze volledige openheid van zaken hebben gegeven. Tja. Aan de andere kant laat zo'n antwoord precies zien wat er mis is met het bezoek. Tja. Aan de ene kant zijn al die gekkies die pislink worden om een filmpje waarin iemand iemand anders een hand geeft reuze irritant. Tja. Aan de andere kant staat het wel heel erg raar dat je als lid van het OMT iets doet wat gewone mensen in Nederland al maanden niet meer durven. Tja. Aan de ene kant is het prima dat er ook onderzoek gedaan wordt naar de hypothese dat het coronavirus eigenlijk uit Italië komt. Tja. Aan de andere kant is het gekmakend dat er tegelijkertijd geen diepgravend onderzoek wordt gedaan naar de hypothese dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan afkomstig is. Tja. Tja. Tja. Hadden we al gezegd dat we geen viroloog waren? Ja hè. Tja.

+4472. TJA