Ik denk dat het wel mag dat ik eventjes een bloemlezing geef van het werk van vandaag (wat eigenlijk ontspanning is naast het echte werk) :

Hier een verhaal uit de goeie oude tijd, toen corona nog slechts een gelig biertje was in een rare fles:

Ik ging naar de Action om een leesbril en een tijdelijke -4.0 bril te kopen en laadkabeltjes voor de diverse pads en mobiel.

Zit ik een beetje te funshoppen bij die gewichten, en ik zat te kijken hoe zwaar ze waren. Stond er een jongen naast me van plusminus 10 jaar die ook die gewichten wou proberen, maar niet wist hoe het moest; het waren die ronde ballen die je volgens mij zo gestekt mogelijk moet houden of zo, dus ik laat dat aan hem zien en zit een beetje gezellig in een goede mood dat uit te leggen, wat voor mij uiterst zeldzaam is, want ik ben eigenlijk altijd chagrijnig tot en met, zeg maar het boze blanke man syndroom wat veroorzaakt wordt als je boven de 50 komt.

Die jongen had waarschijnlijk een kleine aandoening, zoals autisme of ADHD of iets anders, maar dat kon ik natuurlijk eerst niet weten, maar ik zag het al gauw.

Hij was helemaal onder de indruk en ondersteboven van dat beetje aandacht, wat ook helemaal niet mijn bedoeling was.

Toen kwam z'n moeder erbij, een super schattig vrouwtje, die wel wat klein was, en ze was ook helemaal verbaasd door alles, maar op een blije manier.

Ze zag in mij blijkbaar de vader die ze never had, of de dokter uit de doktersroman, of de loodgieter uit de film...

100% dat zij een gescheiden vrouw was in de bijstand, dus alleenstaande moeder en ik had op dat moment zo kunnen intrekken in dat halve gezin, maar de scenario's gingen als een film door mijn hoofd en daar ontstond gelijk een afvorking van de tijdlijn en ieder ging zijns weegs.

Ik checkte nog eventjes haar vrouwelijke bipskont en of ze nog omdraaide, en jawel, dat deed ze, ze had oogjes als burning coal, en waarschijnlijk ook een poes die te weinig eten krijgt, maar first things first, het is het allemaal niet waard, al het gedoe en ik moest helaas de opvoeding van het kind en de financiering van haar verdere leven aan de Staat overlaten, en niet uit mijn toch al schaarsgevulde zak overlaten.

Tot zover deze mini-novelle.

Stel je voor what could have been, and never was.