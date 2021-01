Lieve reaguurders en overige donateurs die na de boosaardige vernielingen in Den Bosch van heinde en verre naar de spontane herstelfondsenwerving van dit blog gestroomd kwamen. We hebben telefonisch contact gehad met Maaike Neuféglise van de Primera in de Visstraat te Den Bosch. De vrouw die met haar winkel het symbool werd van de zinloze vernielzucht en terreur tegen ondernemers die toch al zo in zwaar weer zitten, is iedereen ontzettend dankbaar voor alle steun en bijdragen. Zowel voor de bloemen en de kaartjes, als voor de opgehaalde euro's. Maar, zo vertelde ze ons, Primera is al bezig om haar van nieuwe winkelmaterialen en apparatuur te voorzien, toeleveranciers doen allemaal een duit in het zakje en ze is uiteraard ook gewoon verzekerd.

Wat ze wel nodig heeft, is een nieuwe vloer (ja, zelfs die is vernield) en een verfbeurt om al het bloed (!) van de muren te wassen. Maar, zei ze, dan blijft er ongetwijfeld een flink bedrag over waarmee Maaike niet zichzelf wil verrijken: ze wil al het goede wat haar de afgelopen dagen is overkomen, dóórbetalen aan anderen. Daarom gaan we binnenkort, als de stof is nedergedaald en de rust bij haar en haar man is teruggekeerd, om de tafel om te kijken hoe we die 115.000 euro (en de teller loopt nog steeds) in een stichting of fonds kunnen gieten om uit haar naam ook ándere gedupeerde ondernemers te helpen. Noodfonds Fur Église, of zo.

We houden u & iedereen uiteraard via deze webzijde op de hoogte van alle ontwikkelingen. Namens een totaal overdonderde Maaike Neuféglise van de Primera in de Visstraat te Den Bosch, als ook een enigszins flabbergasted GSHQ: nogmaals grote dank aan alle donateurs.

Hier hoorde ze dus echt voor het eerst de tussenstand

D'awwww, Jesse!