Dan even een heel serieus antwoord.



Je mag een ander altijd belastingvrij €3.244 schenken (dat was tenminste het vrijgestelde bedrag in 2020). Voor familieverbanden gelden overigens andere regels. Schenkingen van partners moeten bij elkaar opgeteld worden.



Zolang individuele schenkingen onder het drempelbedrag blijven, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Dus als GS straks de boel komt brengen, even netjes een overzicht erbij van alle individuele schenkingen. Dan kan de Belastingdienst daar niks aan doen.



Ontvangen geld telt natuurlijk wel mee bij je vermogen. De grote vraag in dit geval is wat voor bedrijfsconstructie mevrouw Maaike heeft. Als het een eenmanszaak of VOF is, kan het zijn dat het vermogen in privé meegeteld moet worden. Als het een BV is, wordt het vermogen geschonken in de BV.

Maar de verwachting is natuurlijk dat al het geld dit jaar uitgegeven zal worden aan de schade en overige kosten, en allicht nog een lekker appeltje voor de dorst. Dan is er aan het einde niks over, en heb je ook niet te maken met eventuele vermogensbelasting.



Ik hoop dat dit alles beantwoordt.