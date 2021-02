Moeders heeft weer eens wat gekocht via een facebook-reclame.

'norellasverige com'

Een drietal verdacht goedkope truien, en uiteraard. Levering blijft uit.

Of ik even wil kijken, en ja hoor. Een leek ziet het meteen. geen contactgegevens, de meeste links verwijzen naar 404, het email-contactadres is een gmail.

HERMES traceringsnummer heeft het verkeerde format voor de DHL-link waar het naar verwijst. het gebruikte (Duitse) bankrekeningnummer staat in een 'opgelicht' lijst. Dan maar snel een meldpunt zoeken zodat dit offline gehaald kan worden. (Aangifte mag ma zelf doen).

Kom ik uit op meld.nl/melding/cybercrime/ .

"Bent u slachtoffer van bedrog, misleiding of fraude op internet? De cybercrime fraude advocaat heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden u als burger niet heeft. Wij kunnen privé-adressen van bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de oplichter auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. De advocaat kan onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op de woning van de oplichter. Dit om de schadebedrag veilig te stellen.

Wat kan Meld.nl meer voor u betekenen (...)

Klik ik op de link naar het formulier.

Doet het niks.

Krijg een leeg veld met corona-geneuzel en een banner van '66.

meld.nl/cybercrime/

Contact opzoeken ook al nada. Deze site is al even frauduleus als degene waar ik melding van wil doen. (Hoeveel soepsidie gaat hier naar toe?).



Dan maar verder zoeken. IP gevonden via whois

Blijkt een webhostingbedrijf 'Shopify' te zijn in Canada, heeft ook de mogelijkheid om aangifte te doen tegen een klant. Dat maar gedaan.

Verdomd vermoeiend allemaal.

Ik mis de tijd dat je je oplichter kon vinden binnen een straal van enkele kilometers.