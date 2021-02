Helaas mensen. Een kopje koffie cq koek & zopie halen op en rond het Museumplein is er weer niet bij vandaag. Burgemeester Halsema heeft zojuist het Museumplein en de straatjes erom heen tot WARZONE uitgeroepen. Nu was Amsterdam toch al onbereikbaar omdat Schiphol en NS platliggen. Maar die twaalf "WijZijnNEderland" roepers die bij Weesp met het sleetje onderweg zijn naar de hoofdstad zijn nu ook gewaarschuwd. Romeo's mogen preventief in uw broekje voelen, en waterkanon Whiskey is gevuld met jachtsneeuw. Wat een verschil met gisteren, toen een (onaangekondigde) demo van XR-klimaatterroristen op onze nationale luchthaven wel een achteraf-vergunning kreeg. Later meer.

Nou, dan gaan we wel naar de DAM!