Wie de coronacrisis past trekke hem aan. Het valt me op dat de grootste wappie roepers zelf nauwelijks last hebben van de krankzinnige maatregelen.

De coronacrisis is vooral een grote hype en veel mensen genieten er van omdat ze het wel spannend vinden. Cool man al die mondkapjes. En we doen het om de zwakkeren te beschermen. En het is geen griepje hoor! Nee dat is het ook niet.

Want griep is ook fuck*ng dodelijk. En kanker. En hartaanvallen. En beroertes.

Ik zag vandaag op het verschrikkelijke twitter dit lijstje ergens in een wappie draadje:

pbs.twimg.com/media/EtZqc5iXIAAZB-S?f...

Zou hier wat in kunnen zitten?

Zitten we misschien in een grote massapsychose?

Worden we gehypnotiseerd door de vele coronapersconferenties?

Ik laat mijn mening even in het midden maar ik vind dat we hier over moeten kunnen discussiëren.