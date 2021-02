Het theekransjesniveau van GN is werkelijk tenenkrommend. In de 5e klas van de basisschool, werd je na je spreekbeurt scherper geïnterviewd door je klasgenootjes. Wanneer er echter VVD-ers aan tafel zitten, en ja dat is bijna iedere uitzending, dan schakelen die giechelende soft-kudtjes automatisch en begripvol knikkend in de VVD-juich modus. Confetti en serpentines. Een enkele zogenaamd kritische vraag is vooraf aangevraagd door de campagnestrateeg van dienst, want anders zou die anderhalve hersencel bij de helft van het gepeilde VVD-electoraat wellicht ook nog ´s kunnen opspelen en dat willen we natuurlijk niet.

En Robert van de Roer, keurige man, maar kartelstutter eersteklas, die het hele jaar Carnaval viert in zijn diplomatie-deskundigen pak, doet even zijn standaard één-tweetje met zichzelf door ogenschijnlijk als eerste een kritische opmerking te plaatsen, om die vervolgens weer zacht te laten landen in een brij van holle pro-kabinets en EU-frasen, waarmee de cirkel weer rond is en VVD´s kwalijke kiezersbedrog straks voor nog eens vier jaar over dit treurige landje ge-chemtrailed gaat worden.