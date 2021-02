Ja, begint toch op te vallen. De enige landen die er in de EU toe doen stellen zich wel erg pro-China op. Duitsland blitzte er vlak voor het einde van hun EU-voorzitterschap nog een Europese investeringsovereenkomst met China doorheen. In weerwil van de Amerikanen. En nu echoot Macron hetzelfde sentiment. "Macron: EU shouldn’t gang up on China with US" kopt Politico. Macron - die blijkbaar gewoon Engels spreekt - zei gister tijdens een gesprek met denktank Atlantic Council: "A situation to join all together against China, this is a scenario of the highest possible conflictuality. This one, for me, is counterproductive." Zoals dat gaat met Macron zei hij natuurlijk nog veel meer, en was hij onderstaand ongeveer anderhalf uur aan het woord. Maar het komt er op neer dat de EU gewoon niet langer van plan is zich achter de Amerikaanse lijn te scharen.

En dat terwijl Biden uitgerekend ook gister in de onderstaande toespraak (hier in z'n geheel) zijn nieuwe global American posture presenteerde, en zich daarbij direct tot China richtte: "We'll confront China's economic abuses. Counter its aggressive, coercive actions, to push back on China's attack on human rights, intellectual property and global governance. But we're ready to work with Bejing, if it's in America's interest to do so." In het licht van China en mensenrechten is deze BBC-reportage over systematische verkrachtingen van Oeigoerse vrouwen in 'herintegratiekampen' toch ook wel erg de moeite waard.

"America is back"

De monoloog van 1,5 uur

