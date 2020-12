De deal betreft een investeringsovereenkomst waar al zeven jaar over onderhandeld wordt, en is bedoeld "to provide investors on both sides with predictable, long-term access to the EU and Chinese markets and to protect investors and their investments." En nu heeft Merkel 'em er vlak voor het einde van het Duitse EU-voorzitterschap kundig doorheen ge-blitzt. "Those talks are set to be wrapped up Wednesday in a high-level videoconference between Brussels, Berlin and Beijing. (...) The video call with Merkel, European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Charles Michel and Chinese President Xi Jinping is scheduled for 1 p.m. Brussels time Wednesday, the EU confirmed late Tuesday."

Maar er luidt ook KRITIEK uit derdewereldlanden als Nederland, België en Frankrijk, omdat de overeenkomst de EU niet voldoende in staat zou stellen """arbeidsomstandigheden""" in China aan te kaarten. Nederland is trouwens "niet categoriaal tegen, maar wel sceptisch". Nou, dan weet je dat de vuist op tafel gaat en er NIETS getekend wordt tot Rutte het zegt. Polen is kritisch omdat Merkel niet wacht tot Biden beëdigd is. Want team Biden is hier dus ook niet over te spreken.

Na de breek bijvoorbeeld Biden aanstaande veiligheidsadviseur die vriendelijk doch dringend aandrong geconsulteerd te worden voordat er iets getekend wordt. De zorg is namelijk dat "closing a deal without U.S. input could jeopardize EU efforts to team up with the new Biden administration to confront China on everything from human rights to technological standards." Maar goed, dat schip is gevaren. Een groep China-experts schreef op 18 december nog een kritisch opiniestuk langs de lijn dat "Concluding it now, is a symbolical victory for China and makes it harder for Europe to engage it on critical matters in the future. China's concessions are a small improvement in terms of market access. But the draft agreement fails to comprehensively advance equal economic openness and clear, binding, rules." Kortom, we zijn weer eens ge-murked aan de onderhandelingstafel.

Getekend en vereeuwigd

L'UE et la Chine ont "conclu en principe" les négociations sur ce vaste accord sur les investissements, après une visioconférence avec le président chinois Xi Jinping #AFP pic.twitter.com/FHhzPoNezU — Agence France-Presse (@afpfr) December 30, 2020

Aankomende veiligheidsadviseur Biden verwoordde het vorige week nog netjes

