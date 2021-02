Welkom bij het SNEEUWJOURNAAL DES DOODS van vrijdag vijf februari (hier 03-02, hier 04-02). Hoewel de bergen sneeuw in de ochtendmodelletjes wat minder indrukwekkend zijn dan de voorbije dagen ('slechts' 15-30 cm sneeuw) heeft Meteo Voorne Putten het nog altijd over 'overal een mooie laag sneeuw', terwijl Weerman Robert waarschuwt voor 'sneeuwjacht' en 'stuifsneeuw'. In de nieuwe pluim is de sneeuwval 'nog altijd (zeer) stevig', aldus Bekende Weerman Marco Verhoef. Volgens Weerman Michael is het, als we met z'n allen eens kijken naar het Amerikaanse GFS Model, mogelijk dat we de eerste officiële koudegolf sinds 2012 voor onze kiezen krijgen: een koudegolf bestaat uit vijf dagen waarbij de temperatuur niet boven het vriespunt komt, en drie nachten met minimaal -10. Oud-Hollands TERINGKOUD dus. Noodweer Benelux heeft alvast de superbijzondere Noodweer Benelux CODE ROOD-sticker opgeplakt en nu moet het echt niet gekker worden, want we zijn al zo meteorologisch emotioneel als een natte sneeuwvlok. Zaterdagavond gaat het beginnen mensen.

Tip om maandag de koning van de A50 te zijn