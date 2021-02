Lieve mensen u mocht toch al niet naar de Blokker om nog snel even wat kaasschaven en knoflookpersen te scoren EN NU IS HET SOWIESO TE LAAT. De enige meteorologische instituten die wij erkennen, namelijk de weercowboys op Twitter, zetten massaal in op SNEEUWVAL DES DOODS in het komende weekend en de dagen daarna. Lang verhaal kort: het Europese weermodel ECMWF is al langer optimistisch en inmiddels heeft het Amerikaanse weermodel GFS er ook zin in. Onder de lijn Rotterdam-Nijmegen (zeg maar de Patat-Friet-linie) wordt het laf borrelen en boven die lijn gaat het helemaal loco. In De Tele moet zo'n sfeerspons van Weeronline de stemming weer bederven met allemaal mitsen en maren, dus als we met z'n allen sneeuwballen gaan gooien op het Museumplein mag hij mooi niet meedoen! Hup sneeuw!

UPDATE: Ook schaatsijs des doods incoming