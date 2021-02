In verband met de komende verwachte sneeuwval, de Siberische variant, zien we geen andere optie dan de avondklok met nog vier maanden te verlengen.

We begrijpen dat het ingrijpend is, het is dan ook een rotmaatregel. Maar met deze variant en de Luxemburgse variant in ons achterhoofd, is de situatie zo onvoorspelbaar dat we geen andere optie zien. Om alle risico's te beperken mag je vanaf vandaag nog maar 3/4 van de eerdere 1 gast thuis ontvangen.

Hoe dat in de praktijk er precies uit gaat zien weten we nog niet. Collega De Jonge heeft hierover om advies gevraagd aan het OMT. Desondanks voeren we deze maatregel per direct in.

Let een beetje op elkaar,

M. Rutte.