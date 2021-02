Dat ouders hun kinderen thuis zat zijn, wil ik wel even een beetje nuanceren. Kinderen onderwijs geven is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Ik kom in die werkboekjes zaken tegen, zoals rekenen, waar ik tien keer moet nadenken over de methodieken die worden gebruikt.

We snappen allemaal heel goed dat we schrijven:

Een huis

Twee huizen

Maar wat zijn de regels ook alweer waarmee je een kind van zeven dat uitlegt? Het gaat over klankwoorden en klankgroepen en weet ik veel.

Er is er maar één die dat goed kan uitleggen. Dat is juffrouw die er voor heeft geleerd.

Het is niet zo dat kinderen maar gewoon even hun opdrachten kunnen doen. Daar is onderwijs voor nodig.