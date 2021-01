Wat een gelul er weer om heen gisteravond bij diverse talkshows... "Het is (extreem) rechts"... "Ze vervelen zich"... "Ze hebben geen perspectief meer"... "Al die jaren van discriminatie"... "Ze moeten zich uiten"... "Politieke partijen roepen op tot"...

En hoe goed bedoeld ook die brief van die politieagente: "Een mening mag je hebben. Dat we allemaal een andere kijk hebben en er verdeeldheid is over de manier van aanpakken is logisch in een land met zoveel mensen."...

Asjeblieft. Sodemieter toch op. Hoe je het ook bekijkt, dit heeft totaal niks meer met rasicsme te maken. Niks met vervelen. Niks met uiten. Niks met perspectief. Niks met politieke partijen die oproepen tot. Niks met een mening.

Het enige waar dit mee te maken heeft is het rellen om het rellen en een gigantisch tekort aan volgroeide danwel door teeringzooi verschrompelde hersencellen. De hele teringzooi van een ander slopen, maar owee als je aan jouw spullen komen. Ziektes, vuurwerk en stenen naar agenten gooien maar als je vervolgens een paar verdiende klappen krijgt als een baby liggen gillen "rustig!, rustig!"

En de politie, die al jaren "meer blauw op straat" zou krijgen (hallo Den Haag?) kan het overduidelijk gewoonweg ook niet aan. Waarom? Omdat deze net als de zorg totaal is ontmanteld. Afgelopen dagen is nog niks. Als echt de pleuris uitbreekt is het gewoon echt niet te houden... Tijd dat er echt eens een andere wind in Den Haag gaat waaien.