Ok, ik heb dus het volgende tegen mensen die protesteren, ongeacht of ik achter hun al dan niet goede zaak sta.

Protesteren is een bericht doen uitgaan dat een ander je probleem moet oplossen.

Protesteren is je huis uit gaan en dan luidkeels verkondigen dat een ander, die wellicht al zijn hele leven voltijd besteedt aan het regelen van zaken, deze zaken anders of beter moet regelen. En daarna naar huis gaan om weer ... te pottenbakken of wat doen mensen zoals als ze thuis zijn. Sjekkies roken, weet ik het. Kruidenthee drinken.

Maar altijd de ander moet het probleem oplossen. Stelletje roodgeklede dozen: neem een baan. Word wetenschapper, ga zelf beleid maken, doe een uitvinding. Weet ik het. Maar doe dan zélf godverdomme eens iets als je het allemaal zoveel beter weet.

De enige protesten die überhaupt ergens success hebben, zijn protesten waar men de zittende macht uit hun kastelen trekt en naar het schavot voert in de lijn van de Franse revolutie.

Maar janken, janken, dan naar huis... Wie heeft daar in godsnaam wat aan? Wat is de laatste keer geweest dat er naar een ludiek protest geluisterd is? Denk je nou echt dat je wat verandert, dat je daden een ander effect hebben dan jezelf wat in de schijnwerpers spelen?

Er zijn mensen die hun hele leven besteden aan het maken van één millimeter verschil en je staat daar om in één middag een kilometer verschil te eisen.

Zelfs de meest massale protesten ooit in NL, tegen de kruisraketten in de jaren '80, hadden gewoon het effect dat die dingen er stiekem toch kwamen.

Zoek een baan.