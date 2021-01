Tot en met de beheerste woedeuitval van Pieter Omtzigt heb ik het volgehouden, daarna gestopt met kijken luisteren, kon het even niet meer hebben, want de woede over deze konkelclub, pardon de regering, werd mij weer te machtig; dan krijg ik dat gevoelen van tegen de muur met dat tuigh!

Trouwens de uitbarstende tirade van dhr Wilders was ook fraai om te horen. Natuurlijk moet fraude bestreden worden, maar we vroegen niet om virtuele en fysieke “moord en doodslag” op duizenden Nederlanders. Zoals Rutte eerder zei: “harde alles-of-niets uitleg van de wet” en “ buitensporige fraudejacht”

Hoes’t in kotsnaam mogelijk dat 90% van de Nederlanders via een enquete liet weten dat de regering mocht blijven zitten; mag hopen dat dit percentage na deze uitzending behoorlijk gezakt is.

Hoewel de feest-stampertjes natuurlijk niet aan de buis gekluisterd zullen zijn, maar zielig weggekropen in een hoekje van de kamer hun sneue gebrek aan “evenementen” liggen te koesteren, de watjes.

Sommigen onder ons vragen zich af waarom Pieter Omtzigt niet voor zichzelf begint of een eigen partij opricht. Ik denk dat het daarvan niet komt, want lid zijn van een gevestigde partij verzekerd hem van een a.h.w. vaste plaats in de Tweede Kamer.

Ook is het mogelijk dat hij gewoon die ambitie niet heeft en liever rustig keihard verder graaft in de stronthoop die onze democratie is. Ik kan mij dat goed voorstellen.

Nog een reden. Het was heel mooi zoals hij zich uitsprak over het zijn van een volksvertegenwoordiger en niet een lakei van een partij of een fractieleider zijn of erger nog door dik en dun een minster steunen die verkeerde dingen doet, maar uit de wind gehouden dient te worden wegens zijn partijlidmaatschap..

Onze grondwet kent geen politieke partijen, terecht, want het zijn een soort lobbygroepen, net zoals Shell of Unilever ze hebben, alleen ze hebben zich in de loop van de geschiedenis een vaste plaats in het politiek bestel verworven.

Als ik de enquete van EenVandaag ( Hoi Gijs Rademakers) invul dan fulmineer ik meestal wel tegen die vraag: Op welke partij zou u nu stemmen. Dat moeten ze eens anders inrichten. Geldt trouwens ook voor Maurice de Hond. Beide enquetes bevestigen het idee dat politieke partijen zorgen voor een werkelijke democratie en werkelijke volksvertegenwoordiging en dat is niet zo.

Tis weer mooi geweest.

Moet gekookt en gegeten worden.

Smakelijk, met spekjes en zo*. Evocatus

* Met dank aan dominee Gremdaat.