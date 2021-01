Mark Rutte viel van zijn fiets en toen was het ineens heel stil in Den Haag. De Kameragenda is leeg vandaag, er waait wat stof door de gangen, een onbekende vvd'er mag voor de tweede keer een lege functie vullen en de vvd heeft gisteren weer wat PR-water in de wijn gegoten (waar de meloenenverkopers van de GrrristenUnie in ieder geval gulzig van meedrinken). Want ex-premier Mark Rutte gaat zo aan de Tweede Kamerleden vertellen dat hij is opgestapt (die hebben vermoedelijk, zoals een gebruikelijke volgorde is geworden onder de Rutte Doctrine, al uit de media vernomen wat er in het kabinet speelt). Dan volgt er een debat over de toeslagenaffaire ("antwoorden" op 433 lastige vragen staan daarrr) waar Rutte als een zelfverklaard toeschouwer (in plaats van direct verantwoordelijke) bij kan gaan zitten omdat en daarna kan hij lekker bevrijd van al zijn sores campagne gaan voeren voor zijn vierde premierschap omdat hij weet dat de staat noch de burger zijn overmoed terug zal dringen. Gewoon oprotten komt niet in hem op.

Live na de breek: om 13u begint het debat over de toeslagentoestand.

De doeidoei-woorden van Rutte

Wilders: "Rutte was 10 jaar lang voor alles verantwoordelijk"

Sja