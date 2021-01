Mark R. bood excuses aan voor tienduizenden getroffen ouders, NOS & RTL hadden het direct erna over duizenden, zo wordt binnen het uur 90% weer onder het tapijt geveegd. De belastingdienst meldde beslag te leggen op 67% van het voorschot voor getroffen ouders, de rest mogen ze direct inleveren bij andere schuldeisers. Het delict pauzeren is blijkbaar al te veel gevraagd.

Het kabinet en de belastingdienst weten dondersgoed dat ze verzonnen belastingschulden en de gevolgschade daarvan aan het innen zijn. Deze ambtenaren leven niet onder een steen en weten dat ze bezig zijn het delict knevelarij voort te zetten. Deze ouders hebben helemaal geen schuld, de staat heeft een schuld aan deze ouders, die regelmatig in de tonnen loopt. Bij elkaar een half miljard.

Eric W . vroeg zich huilend voor de camera af hoe hij het had kunnen weten... Nou, misschien het rapport van de ombudsman van 9 augustus 2017, waarvan Eric W. in september 2017 de inhoud ontkende. Of dit rapport van 2016, met dezelfde werkwijze vanuit de fiscus. Zo'n ombudsman komt pas in beeld als dingen jaren fout gaan. De Algemene Rekenkamer voorspelde dit fiasco in 2005!

Er is aangifte tegen vijf lagere bewindspersonen gedaan, waaronder Eric W., die daarom recht heeft op de onschuldpresumptie, een balkje en het afkorten van zijn achternaam. Ik heb in mijn leven te vaak een bobo achter de kansel zien oreren dat het allemaal onbekend was. Dit zwijgrecht hebben verdachten, het is een proceshouding ontwikkeld door doorgewinterde criminelen.

Mark R. meldde nog even over de Rutte-doctrine dat het zo in de WOB staat. Nou sorry demissionair premier, voordat we aan de WOB toekomen, hebben we ook nog artikel 68 van de grondwet. Het kabinet hoort het parlement te informeren, en daaruit volgt de verplichting zichzelf te informeren. Los daarvan bleken na een WOB-verzoek over de Stint 220 documenten onterecht geweigerd.

Mark R. gaf in verhoor al toe dat alles op zijn ministerie van Algemene Zaken mondeling en ad hoc gaat. Meewaaien op de waan van de dag. Een zorgvuldig geregisseerde waan. Zoals in het boek 1984 van George Orwell voorspelde: Het is een ministerie van waarheid geworden. Een ministerie dat niets notuleert, wat de parlementaire ondervragingscommissie hoogst verwerpelijk vond.

Geachte Hoge Raad: deze cultuur van informatie niet verzamelen, niet vastleggen en niet delen, zie ik als centraal onderdeel van het gepleegde delict. Dankzij deze weigering volledig, voortvarend en uit eigen initiatief mee te werken aan transparantie heeft dit delict zo lang kunnen plaatsvinden. Hier is door een grote groep mensen erg hard gewerkt effectief toezicht en rechtspraak te saboteren.

Net zoals de uitkijk bij een bankoverval, of de zakkenroller die het zicht blokkeert, is dit volgens staande jurisprudentie integraal onderdeel van het delict. Deze f aciliterende rol is gigantisch, en duurt terwijl ik dit schrijf gewoon voort. Het lijkt wel alsof ambtenaren en bewindspersonen geen enkele angst voelen vanuit artikel 366 van het wetboek van strafrecht:

“De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd ... aan enige openbare kas, vordert of ontvangt ... hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren ...” Het OM stelde dat een niet uitbetaalde toeslag hier niet onder viel, dan hebben ze “of bij een uitbetaling terughoudt“ verkeerd gelezen.

Er is nu al een nieuwe kinderopvangtoeslagenaffaire, de SVB betaalt de eigen bijdrage terug en vaart blind op de gegevens van 6 april. Ze hebben een snapshot zoals ouders toen hun inkomen & opvang hadden geschat. Ouders die hun inkomen te hoog opgaven om terugvorderingen te voorkomen zijn spekkoper, ze krijgen eigen bijdragen vergoed die ze nooit hebben betaald.

Deze manier van werken zorgt ook voor groepen die helemaal buiten de boot vallen, duizenden euro's betalen aan niet afgenomen kinderopvang dankzij de oproep van een minister. De SVB weigert op basis van nacalculatie de juiste bedragen uit te keren. Zo staat het niet in de regelgeving, en is uiteraard ook praktisch niet uitvoerbaar.

Ouders met flexibele contracten wordt gevraagd hun inkomen & opvanggebruik te schatten en daarna per kwartier en euro te verantwoorden. Dit lokt chaos en oprechte foutjes uit, wat de fiscus weer zonder te lezen of onderzoek zal afdoen als fraude. De Raad van State veroordeelde een ouder die met € 40 euro de fout in ging, tot betaling van € 18.067.

De manier van procederen in de kinderopvangtoeslagaffaire is precies dezelfde als bij de gasbel in Groningen. Sinds 1963 ontkennen dat er een probleem is, liegen in de rechtszaal, als het politiek & publicitair explodeert de zoveelste commissie oprichten, die misschien iets gaat uitkeren. Want holadijee, er is geen carnaval, maar wel verkiezingen! Nieuwe ronde, nieuwe kansen, change!

Bijna een miljard zonnesubsidie verdwijnt naar het buitenland, maar om voor eigen burgers een salderingsregeling in stand te laten zou te duur zijn. Terwijl productie op je eigen huis minder transportverliezen geeft, geen schaarse grond gebruikt en de winst binnen onze economie houdt. Dezelfde gulle hand had het toeslagencircus voor Bulgaren, tegenover de gebalde vuist in eigen huis.

Ik zie maar vier tijdelijke oplossingen: Vrouwe Justitia zegt het vertrouwen in de belastingdienst op. Als de fiscus van mening is dat er betaald moet worden, mogen ze eerst bewijzen. Bij “fraude” eerst langs de strafrechter. De politie werkt niet meer mee aan huisuitzettingen. Het demissionaire kabinet legt de invordering van verzonnen belastingschulden voor deze ouders en kinderen stil.

Liggen er al tienduizenden voorgedrukte aangifteformulieren klaar?

Ik hoop dat de Hoge Raad krachtig richting geeft...

Museumplein, na val Rutte III