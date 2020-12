Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu (en van de vvd, en van het kabinet-Rutte 3) houdt volgens de rechtbank Midden-Nederland ten onrechte 135 stukken geheim, omdat daar 'persoonlijke beleidsopvattingen' in zouden staan. "Deze documenten bevatten naar het oordeel van de rechtbank in het geheel geen persoonlijke beleidsopvattingen", schrijft de rechter aan RTL Nieuws, dat de stukken (over de Stintfaal) heeft opgevraagd. 'In het geheel' en 'geen' hebben wij maar even dikgedrukt. Dus niet 'een paar persoonlijke beleidsopvattingen die best even hadden kunnen weggelakt' of 'sommige hadden ze wel, andere weer niet', maar in het geheel geen persoonlijke beleidsopvattingen in 135 stukken. Niet in 1. Niet in 2. Niet in 3. Niet in 4 . Nou ja. Niet in 135 stukken dus. Dat u het weet. Die doofpot waar Ongekend Onrecht in belandde. Dat is geen incident. Dat is een patroon. Een patroon van zo min mogelijk opschrijven, en een hele dikke zwarte stift over alles wat je wel hebt opgeschreven. Een patroon van een minister-president die leiding geeft aan een marketingmachine in plaats van aan een kabinet. Er zit maar één ding op op 17 maart. Sloop de Rutte doctrine. Voor het te laat is.

Bah