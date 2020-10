Uiteindelijk is er echt maar één ding dat telt, dat is gedrag. Maar één ding. En als het gedrag altijd volmaakt zou zijn hoef je helemaal geen maatregelen te treffen. Dan is het gewoon gedrag. Maar het probleem in Nederland, is juist dat onze overheid zich helemaal niet volmaakt gedraagt. Sterker nog, onze overheid, die zo graag wil dat u zich aan de regels houdt, heeft zelf dure schoenenlak aan die regels. Leest u dit moetleesdraadje van Nieuwsuurwobber Siebe Sietsma maar even goed door. Onze minister van Volksgezondheid houdt zich niet aan de Wet openbaarheid van bestuur en liegt daarover in de Kamer. Kerncitaatje: "Terwijl hij fake news hekelt gaat De Jonge er dus in één moeite door met gestrekt been in om serieuze journalistiek te vloeren." Je zou bijna denken dat ze op het ministerie van Volksgezondheid niet willen dat het volk erachter komt dat het zwabberende coronabeleid van dit kabinet meer op inzichten van spindoctors dan van echte dokters is gebaseerd.