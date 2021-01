Volgens de Greta's van de Volkskrant en de weermannen van het StaatsWeerBericht zou het nooit meer gaan sneeuwen in Nederland, was sleetje rijden iets van het verleden, en moest je maar aan je opa vragen wat een sneeuwballengevecht nou precies was. Maar ondertussen gaat het maar mooi centimeters hagelwit kletteren in het opgewarmde roofstaatje aan de Noordzee. In dit actuele liveblog houden we u op de hoogte van de verschrikkingen en de vroolijkheden van dit fenomenale weerfenomeen. Later meer.