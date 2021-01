En we roepen vandaag, 12 januari, uit tot de dag van vergeving van Turkije, waarin we Turkije de volgende dingen vergeven: de invasie van Griekenland met een gemilitariseerde vluchtelingenstroom geflankeerd door de Turkse politie, de geplande verovering van Jeruzalem, de beschuldiging dat Nederland 8000 moslims afgeslacht heeft, Nederland babies afpakt van moslims, Nederlanders kannibalen zijn, Nederlanders organen roven, Nederlanders nazistisch en fascistisch zijn en natuurlijk de aangifte tegen Wilders. En alle overigen uit het onderstaande lijstje vergeven we ook.

“We see our future in Europe and wish to build it together. We are committed to the reform agenda. EU should support us instead of being an impediment.” Je moet het godverdomme maar uit je muil krijgen hè.

De top 32 uit 2017!

29 oktober mooiste dag van het jaar!