De Navo bestaat helemaal niet. Ja, op papier. Maar de Navo is natuurlijk een wassenneus. We moeten de komende decennia maar eens flink investeren in ons nationale leger. De Duitsers waren ons min of meer vrij goed gezind tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hadden weinig te vrezen. Maar de Turken en andere moslims zullen geen seconde nadenken over ons sparen of over met ons samenwerken.

Het zou sowieso verstandig zijn om jongens tussen de 16 en 28 te verplichten om in het leger te gaan. Het ontbreekt in dit land aan discipline, respect en volwassenheid. We hebben een land vol met verwende nesten met vogelpoeparmpjes. Vind je het gek dat geen enkele zichzelf respecterende vent van buiten Nederland respect weet op te brengen voor de Nederlanders? Ik niet.