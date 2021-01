"Save America" Rally van afgelopen 6 januari 2021:

Guiliani: "Trial by combat" nymag.com/intelligencer/2021/01/watch... Dat is zoiets: www.youtube.com/watch?v=iVSHEish04c

Trump: "Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol-- ... Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong." abcnews.go.com/Politics/trump-told-su...

Nota bene: Je kan pas een mening vormen over deze uitspraken, als deze twee heren hun mening uiten, en er daarna media zijn die deze uitspraken tot ons brengen. 9gag.com/gag/anQY1oq Die twee stappen kunnen we niet overslaan in een democratie. Hoe verwerpelijk uitspraken ook kunnen zijn.

Je kan discussiëren of Trump heeft opgeroepen tot een bestorming van het Capitol en daarmee verantwoordelijk is voor de langzame dood van een agent en de snelle dood van een protestante DANKZIJ de VvMU. Zonder VvMU weet je niet wat er gebeurd is, en kan je bij gebrek aan informatie niet eens over nadenken. Je zou wel kunnen bloemschikken.

We hebben zelfs de beelden hoe wordt geroepen dat er een pistool getrokken is, de politie eerst wordt weggehaald uit de vuurline, dan pas probeert Ashley door het raam een deur te klimmen en wordt daarop fataal in haar nek geschoten. www.youtube.com/watch?v=c2hkYfm6jvo (niet voor de zwakke maag) Dit hebben we ook DANKZIJ de VvMU.

Politieagent Brian D. Sicknick is de vijfde dode van deze bestorming. edition.cnn.com/2021/01/08/politics/c...

Trump is niet alleen verantwoordelijk voor zijn slechte coronabeleid, de uit de hand gelopen BLM protesten en de bestorming van het Capitol. Hij is ook verantwoordelijk voor een veilige machtsovername. OOK als hij het niet met de verkiezingen eens is. Een echte staatsman verkiest zijn politieke tegenstander boven zijn ego en zeker boven een burgeroorlog. Besef even dat bijna de helft van de Republikeinse kiezers de bestorming van het Capitol goedkeuren, dat is bijna een kwart van de bevolking. www.statista.com/chart/23886/capitol-...

Het boeit mij niet of Trump tijdig aftreed en daardoor bijvoorbeeld een inauguratie niet bijwoont. Het mag ook een Mike Pence zijn die met artikel 25 Trump naar huis stuurt, iets wat Mike nooit doet omdat hij graag in 2024 zelf een gooi naar het presidentschap wil doen. Het huis van afgevaardigden zal nog een impeachment starten, de Republikeinse senaatsmeerderheid leider Mitch McConell heeft al aangegeven dat de Senaat helaas niet bijeenkomt om er voor 20 januari over te stemmen. Over coronahulpgeld wenst hij ook al niet te stemmen. Samengevat zit iedereen in een impasse, tot elkaar veroordeeld en moet om het land te herenigen alles gesust worden. Er wordt niet afgerekend, iedereen gaat vrijuit. Biden heeft al aangegeven om de lieve vrede Trump te laten gaan. Trump zingt ook al behoorlijk een toontje lager, omdat er nogal wat Republikeinen vrij duidelijk hun mening geuit hebben. www.forbes.com/sites/andrewsolender/2...

Twee kabinetsleden zijn al afgetreden, en leveren daardoor ook hun stemrecht met betrekking tot het 25ste amendement in. www.foxnews.com/politics/clyburn-trum...

Besef dat al Trump niet zo`n prater was, we geen beeld hadden wat er in hem omging. Dat zonder Twitter, we alleen een geregisseerde, gefilterde versie beschikbaar was. Dat is de situatie die we nu hebben. Radiostilte. Nou, iedere moeder weet, dat als de kinderen verdacht stil zijn, er pas echt stront aan de knikker is. www.kidspot.com.au/parenting/real-lif...

I Disapprove of What You Say, But I Will Defend to the Death Your Right to Say It quoteinvestigator.com/2015/06/01/defe...