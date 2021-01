Ik ben blij dat ze nu eens met een uitgebreid programma komen. De vorige keer heb ik niet op ze gestemd omdat dat er niet was, of niet beschikbaar voor kiezers, of ingewikkeld om te verkrijgen.

Uiteraard staat er ook een hoop in waarmee ik het niet eens ben, maar het programma ademt de juiste geest: Nederland Is Niet K*t en het is de moeite waard om het te behouden. Dat de islam k*t is behoeft na veertig jaar ervaring geen betoog meer en wat mij betreft mag Geert daar best zo'n groot nummer van maken.

Het enige wat me geweldig irriteert is de paragraaf over het Nederlands. Ja, de voertaal hier is Nederlands of Fries, nee, geen Arabisch of Turks, inderdaad. Maar er wordt met geen woord over de verengelsing gerept. Op onze universiteiten, Geert, wordt geen Nederlands gesproken, ook geen Arabisch, maar Engels, GVD. In onze binnensteden zijn alle winkelopschriften in het Engels. In een restaurant wordt er een ober (of wat daarvoor moet doorgaan) op je afgestuurd die geen Nederlands begrijpt maar wel Engels. Dat is allemaal niet de schuld van de Turken of de Marokkanen, maar van onszelf, verdomme. WIJ laten dat gebeuren. Een misser van Geert dat hij dat niet noemt.