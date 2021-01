CED Europe is een oplichtersclub waar ik (of eigenlijk de toko waar ik werk) driemaal mee te maken heb gehad. Alle drie de keren in combinatie met Interpolis. Eenmaal voor de inventarisverzekering. De inventaris werd bij het vernieuwen van de polis plots veel hoger ingeschat (ongeveer 100% te hoger dan de nieuwprijs), terwijl juist de duurste zooi verkocht was. Daaruit ontstond een conflict waarbij Interpolis voorstelde een onafhankelijk expert te sturen. Dit was iemand van CED, die zonder enig contact of bezoek vaststelde dat de inventaris exact dezelfde waarde had als door Interpolis vastgesteld. Later werd CED ook door Interpolis ingeschakeld om de schade na een inbraak op te nemen. Toen werd (zonder contact of bezoek) vastgesteld dat de schade niet gedekt werd door de polis, omdat er geen braakschade was aan de 'buitenste schil', wat volgens hen het hek rond het terrein zou zijn en volgens ons de gevel van het pand. Uiteindelijk heeft Interpolis wel gewoon betaald. De derde keer ging het om schade aan een levering vanuit Italië. Tijdens het lossen werd duidelijk dat houten materiaal onbruikbaar was geworden, omdat tijdens het transport een flinke lekkage was ontstaan, waardoor alles zeiknat was. In overleg met de importeur zou de levering wat dagen bij ons blijven staan, omdat de chauffeur een andere rit had. Na anderhalve maand kwam een 'expert' van CED de schade opnemen. Die adviseerde vervolgens om ons te houden aan de afnameverplichting, omdat het materiaal inmiddels gedroogd was (maar nog steeds definitief onbruikbaar) en dat onze termijn om te reclameren was verstreken.