Oké over sommige bedenkelijke figuren uit de geschiedenis kun je het serieus hebben, wat mij betreft behoort daar zo'n Leopold II toe.

Maar we (eigenlijk enkel de domme deugmalloten) schieten door en de meesten hebben geen benul waar ze het uberhaupt over hebben, Churchill en Ghandi besmeuren, kom op zeg.

Meerdere helden hebben wel een smetje, zelfs die ene Floyd (om over onze linkse held Che Chevara maar te zwijgen). Neem dat even mee voordat je straks als een ezel alles staat te slopen.

Nu is Zwarte Piet het symbool geworden, waar je voor of tegen bent. Mag niet meer als leuk worden ervaren (had nooit wat met racisme te maken, nu wel). De Amsterdamse grachten, ja daar zat er wellicht ook eentje tussen die rijk is geworden van de slavenhandel. Gaan we de hele binnenstad daarvoor afbreken? Beginnen bij nummer 205 alstu.

In de Romeinse tijd tierde de slavenhandel helemaal welig, wordt dat ook plat gegooid? Wat doen we eigenlijk met de piramides? Is er nog meer?