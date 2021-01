Eerst: de notabele uitzonderingen, want het is niet een groot tranendal. De twee Nederlands-Indonesische dames Asri Anisa en Dimple Sokartara zijn hartstikke gezellig en tonen andermaal aan dat Indo's wel gewoon echt de leukste en meest ontspannen moslims van Nederland zijn. Lerares Saïda Franken lijkt ook heel lief, we snappen alleen niet wat de islam met haar boodschap te maken heeft, behalve dat ze een hoofddoek draagt terwijl ze het vertelt. Mohamed Abdulahi vertelt gewoon heel chill en trots over z'n baantjes in het ziekenhuis. Önder Kaya kennen we van Weltschmerz en vonden we altijd een mooie lul en nu weer. Psycholoog Samira Boubkari zegt ook vooral nuttige en bemoedigende dingen. Karima El Fillali is ook gewoon een heerlijke artiest met meer interesse in schoonheid dan klaagzang. Nora Akachar is ook gewoon heerlijk hard aan het werk en besluit het met een meditatie. En dat kleine meisje dat online Arabische les krijgt en daarna lekker gaat slapen is ook de zoetheid zelve.

Nou, is dat ook weer gezegd. Kunnen we nu eindelijk zeiken op de andere helft, en dat is natuurlijk precies de reden dat Wij Blijven Hier! de film zo agressief bij ons plugden. Want als er een medium is dat hun gelijk aantoont zijn wij het natuurlijk wel! Enfin, bekeerlingen zijn de ergsten, voorzitter van de Blauwe Moskee Jacob van der Blom voorop, en vlak daarna advocate Elsa van der Loo die het wetgevingsadvies op een Mohammed-cartoonverbod doodleuk bezingt. En vervolgens natuurlijk Kauthar & Co. en Elforkani op de tour die we inmiddels achterstevoren kunnen dromen. 'Alles is heel erg voor moslims maar we komend dansend uit bed, gaan met een lach en twee middelvingers door de dag, en gaan strijdbaar slapen, want alles is heel erg.' Dat is het natuurlijk niet, en zo wel, dan hebben ZE het daar vooral zelf naar gemaakt, maar leg dat maar eens uit. Zo, nu je zin makkers!