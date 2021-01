Van het Concert des Levens krijgt niemand het program.

Van GeenStijl Café Mega Mix 36 wel.

1. The Cure - A Forest (1980)

2. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

3. Neuk! - De Onderste Steen (2016) - @VBO_B_Niveau

4. David Bowie - Modern Love (1983) – @JeMotWat

5. Rob 'n' Raz feat Leila K- Got to Get (1989) – @RickLaRue

6. Cameo - Love You Anyway (1984) - @Basil Fawly

7. E-Type - Angels Crying (1998) – @Vuurwezel

8. Mr. Mister – Kyrie (1985) – @RickyLaRue

9. Kobus Gaat Naar Appelscha - Non Non Rien N'a Changé (1985) – @Zwezerik

10. Trini Lopez - If I Had A Hammer (1963) - @Bad - Casey

11. Simon and Garfunkel - The Boxer (1965) - @Roze_bril_drager

12. Reamonn - Supergirl (2000) - @Lady Midnight

13. The Gibson Brothers - Que Será Mi Vida (1979) – @Sjiek

14. She Past Away – Rituel (2012) - @SterF...

15. Free - All Right Now (1970) – @steekmug

16. John Mellencamp - Jack and Diane (1992) - @Lady Midnight

17. Syndicate of Sound - Little Girl (1966) – @Roehm

18. Racoon - De Echte Vent (2020) - @VBO_B_Niveau

19. The Walker Brothers - Make It Easy On Yourself (1965) – @CloVis

20. U2 - New Year's Day (1983) - @P-Unit

Bonus Track : Marutyri - Gaudí (2015) - @Basil Fawlty



Allemaal een vaccinerend en normaal 2021!