Kijkt Tom aan met een brede glimlach. Gooit alvast een paar tientjes in het potje voor de gratis bitterballen. Steekt heel tevreden een peuk in zijn hoofd. Steekt 'm nog aan ook. Kijkt nog eens goed om zich heen. Vindt het allemaal maar een beetje braaf. Doet z'n petje achterstevoren. Leunt over de bar. Pakt gewoon de hele fles Kahlúa. Gooit nog een paar tientjes in het potje voor de fles. Zuipt de hele fles in één teug leeg. Glimlacht nog even zuinig om alle scheve blikken en opmerkingen over het dalende niveau aan de bar. Klopt Kuifje op z'n schouders. Geeft de rest van de fles aan Neonreclame. Kijkt Keestelpro achter de draaitafel nog even goedkeurend aan, geeft hem terloops een duimpje en lacht om de anekdotes, analyses en grappen van D.Onderop. Zegt sorry tegen Calamity Jane terwijl hij een sterretje voor d'r aansteekt. Pakt een pak kaarten en vraagt aan Lupuslupus of hij zin heeft in een potje hartenjagen. Kijkt verlekkerd naar de vlammetjes die nog uit de verpakking gehaald moeten worden. Pakt tot afgrijzen van Bart de afstandsbediening. Zet hem op Disney+. Vertelt iedereen die het niet wil horen hoe geniaal baby Yoda eigenlijk is bedacht en haalt een zak tijgernootjes uit z'n broekzak. Ontkent stellig dat hij die mee naarbinnen heeft gesmokkeld. Gooit nog een paar tientjes in het potje. Knipoogt nog een keer naar Lezeres, die net doet alsof ze een boek leest. Keestelpro gooit ineens het volume omhoog. Goed nummer!