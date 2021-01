Redelijk standaard dit. Er was eigenlijk helemaal niks nieuws aan deze nieuwe Oud en Nieuw. Als de Brulsen en de Burgemeesters the day after hebben gesproken ("rustige jaarwisseling" - liefst met toevoeging "relatief") komen de mannen met de boots on the ground aan het woord ("geen rustige jaarwisseling). Verder werden er gewoon weer vogeltjes verstoord, en was er weer fijnstof. En toch was er 1 Belangrijk Ding dat miste op 1 januari. De traditionele ANP-foto van de omgevallen champagnefles. Volgend jaar beter! (PS: diensten van 15 uur? Zeg er eens wat van, vakbond)

Bobo Pliesievakbond