Als je langzaam escaleert, valt het minder op. In vergelijking met vorig jaar is de oud & nieuw-viering niet veel rumoeriger verlopen. Er ging voor 77 miljoen euro (legaal) vuurwerk de lucht in, maar onbekend is voor hoeveel euro aan via Ali Baba bestelde bommen een peuk tegen de lont kregen - so who's counting? Er gingen slechts [XX] auto's in de fik en dat is nauwelijks meer of minder dan vorig jaar. Hulpverleners kregen [hier] en [daar] vuurwerk naar zich toe gegooid maar dat zijn we ondertussen wel gewend, toch? Zelfs het aantal klaagtweets over de oudejaarsconference van Claudia de Breij was lager dan normaal/verwacht/vorige keer. Prullenbakken en bushokjes zijn te vervangen, jammer van die ene uitgebrande molen in Bovenkarspel, en ohja er vielen ook nog [X] doden en [XX] gewonden maar dat kwam ook een beetje door de mist dus dat kun je niemand kwalijk nemen. Lekker gewerkt Nederland, zin in het nieuwe decennium! Iemand nog een ouwe oliebol?

Update: Geen Knalplanga. 18 mensen zonder vuurwerkbril naar Oogziekenhuis

Hulpdiensten: ELF PROCENT meer meldingen alsdan vorig jaar

Ongelofelijk: Den Haag bestaat nog

Fijnstof: Kaartje. U moet naar Terschelling

ANP FOTO: DAAR IS DE OMGEVALLEN CHAMPAGNEFLES IN AMSTERDAM

Hahaha: Deze foto's van Barfende Britse Dames