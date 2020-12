En dan weer die eeuwige discussie dat een president véél duurder is dan een koningshuis.

Dat er bij een koningshuis niet veel te kiezen valt, tja...

Dat een president na vier jaar aankloten er uit gezet kan worden, tja.

Dat het koningshuis nauwelijks aantoonbaar iets bijdraagt aan de economie, tja.

Dat het koningshuis zich zo ver boven het volk verheven voelt dat het jeukt, tja.

Dat het koningshuis via omwegen aan alle kanten profiteert van NL, zonder er een centje pijn voor te leiden, tja.

Dat alle spulletjes van het koningshuis direct of indirect door het volk worden betaald (onderhoud groene draek, iemand?), tja.

Dat het koningshuis met een lach kwalijke zaken (Lockheed?) weglacht, tja.

Want gut, wat is Maxima lekker modern aan het hergebruiken, ze draagt haar €5500 dure jurkje zelfs twee (2!) keer! Als ze op reis gaan, zie je de teller van de schatkist gewoon omhoog schieten, dat heeft absoluut niets met anderen in een handelsmissie te maken! Het zijn zulke gewone mensen gebleven (wat op zich al een heel vreemde opmerking is) dat ze soms per ongeluk op verkansie gingen naar hun stulpje. En ook zó grappig, de koning mag zelfs gewoon lekker zelf vliegen! Is toch kek en lekker zúnig, niet?

Dus kom op, mensuh, niet zo negatief over die familie doen! Het is gewoon een lekker eenvoudige familie die het toevallig slim heeft aangepakt en anders beweren is jaloezie!