Zag het langskomen op het 13:00 NOSJournaal. Wat zijn de daar toch braaf, na het bespreken van de koninklijke excuses, draaiden ze het filmpje nóg een keer; “alleen het einde” zei die mevr. die wijzigingsopdrachten in titels aanneemt van Sylvana Simons.

Het was het stuk waarin de koning benadrukte hoe betrokken hij was bij de corona-kwestie. Kortom de NOS knipte de excuses eraf maakte zo extra reclame voor die fijne koning van ons, want we moeten die scheve schaatspartij zo gauw mogelijk vergeten. Laat dat maar aan het NOSJournaal over; loopt zo als gewoonlijk over van objectiviteit.

Máárrr, we hebben jullie door!

We stinken er niet in!

NPO, met dat Blauw Bloed.

Man-man-man. Evocatus

.