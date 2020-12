Het probleem is de onschendbaarheid van de ambtenaar.

Iedereen kan fouten maken want dat is menselijk.

Maar als er grove fouten worden gemaakt dan speelt er iets meer.

In het bedrijfsleven kost je dat minstens je baan en soms veel meer.

Maar ambtenaren ( rechters zijn dat ook) kost het in de praktijk nooit wat.

Er is nooit echte verantwoordelijkheid ( ok ,de sukkel die minister of wethouder is raakt zijn baan wel eens kwijt) want dat is maar een woord in dit land.

Er wordt dan altijd geschermd met de woorden, als het zo hard gespeeld zou worden ,wil niemand meer ambtenaar worden.

Maar de miljarden belastinggeld die het de burger kost zijn verdwenen.

De oplossing is altijd, we verhogen dit en dat met een have procent en we hebben het geld weer.

De burger doet niks.