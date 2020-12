: Welnee, ik heb de hoop al opgegeven (dat er een kentering plaats zal gaan vinden). Net zoals er een bepaald percentage wordt genoemd waarbij de islam zich gaat manifesteren als bezetter, is er een bepaalde GINI waarde waarbij het niet langer echt uitmaakt dat bekend is dat de rijken uiteindelijk bepalen hoe of wat er gebeurt in het land/europa.

Zoals iemand al eerder schreef, de puissant-rijken zorgen primair voor een vergroting van hun vermogen en macht, om ook na hun dood bekend te blijven als 'de rijkste'. Wie heeft de grootste piemel, maar dan met macht, middelen en invloed.

Een complete parallelle wereld die totaal geen oog heeft voor de medemens.

'ons' wereldje is inmiddels volledig veranderd in een poppenkast, waarin u de hand van de poppenspelers in uw aarsch maar hebt te accepteren. Tot diep in de politiek worden de poppen bespeeld. Kijk goed naar wat die poppen uitkramen en iedereen snapt dat deze mensen niet langer op die plekken zijn gekomen door hun intellect, inzicht of capaciteiten. Het kabinet volgt netjes wat de partij hen influistert, de partij volgt de lobbyist, de lobbyist volgt netjes de aandeelhouders en die bepalen uiteindelijk welke richting het continent op beweegt.

Stemmen heeft nauwelijks nog invloed. Protesteren mag, maar enkel als uitlaakklepje óf om rap bij te sturen, genoeg makkelijk beïnvloedbare figuren die op te trommelen zijn of zelfs een moord zouden doen, als ze maar een kulverhaal wordt gevoerd.

Als burger heeft u nauwelijks nog inspraak, de politiek heeft nauwelijks nog inspraak, de ambtenarij staat al lang niet meer ten dienste van de politiek of burger, maar is een dictatoriaal uitvoeringsorgaan. En enkel de excessen komen nog in de krant, zoals een toeslagenaffaire of het gebrek aan IC bedden.

Denkt u nu echt, dat als Nederland in maart plotseling állemaal de VVD wegstemt, er daadwerkelijk iets zal veranderen?

Ik al lang niet meer.