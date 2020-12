:

Er komen vrijwel geen moslims uit Polen of Hongarije. Het aantal moslims in Nederland is stabiel en staat jaar na jaar na jaar zo rond de 1 miljoen waarvan overigens een groot gedeelte seculariseert of al seculier en 'cultureel' moslim is. Een beetje zoals wij kerst vieren maar verder atheïst zijn en zelden tot nooit in de kerk te vinden.

Dan de moslimaanwas via asielzoekers. Slechts een percentage van die pak 'm beet 10,000 statushouders per jaar is moslim. Zo zijn de op 1 na grootste groep Eritreeërs en die zijn meestal christelijk. Zo ook Russische en Oekrainse vluchtelingen die ook meestal christelijk zijn. Total aanwas moslims per jaar is dus verwaarloosbaar. Wat uiteraard niet de problemen met de kinderen en kleinkinderen van de destijds gastarbeiders minder maakt. We hebben nu eenmaal jaren geleden toen menig reaguurder nog een frisse jonge hengst was heel veel mensen gehaald uit verre landen. Dat is nu de nieuwe sociaal economische onderlaag met alle ellende van dien. Ook een realiteit.