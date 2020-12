Een kerst zonder sneeuw, zonder familie en voor onnodig veel gezinnen zonder geld. Mark Rutte heeft een crisisoverleg in het Catshuis. Niet om een totale coronaramp die in ontwikkelde Aziatische landen werd voorkomen -zie grafiek- maar om zijn Omertà-bestuurscultuur en knevelarij, afpersing, diefstal, misleiding en meineed in minimaal 9000 kinderopvangtoeslagdossiers.

Laat ik bovenstaande grafiek eens logaritmisch uitzetten, let op de getallen op de verticale as. Machten van tien zijn hier gelijke stappen. Dan blijkt de groei in coronadoden gedurende oktober een kaarsrechte lijn in Nederland, het VK en de EU. Nederland sloot op 14 oktober haar horeca, november een dalende rechte lijn. Mocht u een andere oorzaak weten: uw tegels worden gelezen.

Natuurkundigen raken in totale extase van rechte lijnen in grafieken. Dit betekent dat er een puur wiskundig verband uit de gegevens gehaald kan worden. Dat de boze buitenwereld te vangen is in formules, waarmee onze toekomst voorspelt kan worden. Een opgaande rechte lijn in een logaritmische grafiek is direct en volledig bewijs van een exponentiële groei.

Binnen Nederland zie je vanaf 10 december weer een nieuwe kaarsrechte lijn omhoog, met gelukkig een lagere helling. Op de IC zagen ze twee weken eerder al een stijging, het aantal opnames per dag verdubbelde in twee weken. Positieve testen verdubbelde in de eerste twee weken van december. Welke gegevens je ook pakt, je ziet het in hetzelfde tempo dezelfde kant op bewegen.

Welke psychologische grens vorig weekend werd overschreden, zullen we nooit weten. Het proces rond coronamaatregelen is niet transparant. Waarom scholen maandagavond hoorden dat ze woensdag dicht moesten is duister. De aanloop daartoe start halverwege september en loopt door tot eind oktober. Alsof je op de middelste baan van de A10 staat, en onverwacht wordt aangereden.

Ambtenaren moeten goed hun werk kunnen doen, en hoeven van de premier niet te praten met de buitenwacht. Hier veegt hij zijn reet af met artikel 68 van onze grondwet, Kamervragen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Hier bepaalt de premier dat ieder ministerie ALLEEN aan hem verantwoording hoeft af te leggen. Onze teflon-prins heeft zich tot keizer gekroond.

Maandenlang gaat het helemaal fout, onze hele economie wordt gesloopt, corona komt keer op keer terug, terwijl Azië als continent en landen zoals Zuid-Korea en Japan aantonen dat het anders kan. Er wordt gedaan alsof het kabinet geen keuze heeft, met feiten geconfronteerd werd, en nu tot deze zware beslissingen gedwongen wordt. Onzin: Westerlingen moeten gaan luisteren naar Aziaten.

Precies hetzelfde is met het toeslagencircus gebeurd. Jarenlang gaat het helemaal fout, fraudeurs kunnen de schatkist leegroven, als represaille werden zonder strafzaak of showproces ouders gedwongen over alle afgelopen jaren alles terug te betalen, terwijl ze door moesten werken zonder recht op toeslagen in komende jaren. Zelfs de belofte uit 2019 de invordering te pauzeren is gefaald.

2 kinderen x 47 weken per jaar x 55 uur opvang per week x 7 euro per uur maakt al 36 duizend euro per jaar. De overheid vergoed daar inkomensafhankelijk 33 tot 96% van. Als de belastingdienst bij werkende sociale minima een paar jaar terugvordert, of bij miljonairs minimaal zes jaar, zit je al op een ton. Dit zijn geen enorme bedragen omdat ouders rare dingen deden.

Uit onderzoek van de fiscus zelf bleek 96% van de ouders onschuldig als fraudeur bestempeld. Tienduizend dossiers x een tonnetje is financiële razzia onder werkende ouders richting een miljard. Als maar 4% fraude is, is het niet lonend uit te zoeken wie die 4% is. De kosten en rente zijn dan fors hoger dan de opbrengst. Gewoon betalen is goedkoper, fraudeurs graag strafrechtelijk vervolgen.

Voor deze ouders is een half miljard uitgetrokken, daarvan zou 220 miljoen voor oud en nieuw betaald worden, maar dat werd in augustus al gehalveerd tot maximaal 100 miljoen. Een half jaar geleden werd besloten dat 80 tot 90% van het gejatte geld niet voor de kerst zou worden terugbetaald, en nu gaat Mark Rutte tijdens het kerstreces pas reflecteren...

Zo rolt hij vaker: De Brexit-deal lijkt vast te lopen op visserij in de Exclusieve Economische Zone van het Verenigd Koninkrijk. Dit is geen handelsdeal, als deze voor de derde keer vastloopt op landjepik. Eerst moest Gibraltar naar Spanje, daarna Noord-Ierland met een open grens onder EU-regels, en nu wil de EU graag rond Brittannië blijven vissen, erger dan China die de zee rond Galapagos leegvist.

Je kan de EU dus alleen verlaten zo lang de EU nog geen EU-leger heeft EN je zelf een fatsoenlijk leger hebt EN meer dan de helft van je handel toch al met de rest van de wereld doet. Zo laag bij de grond is de blauwe vlag met gouden aambeien. Het zal u misschien ontgaan waarom ik twee vermijdbare lock-downs, kinderopvangtoeslag en een Brexit in 1 tekst zet...

Ik vraag me af of deze lockdown een week is uitgesteld of een week is vervroegd om de aandacht af te leiden van een dossier dat het kabinet de kop kost. De Brexit laat zien hoe weinig scrupuleus de EU heeft richting basisbeginselen zoals staatsgrenzen, dus Mark Rutte voelt zich in Brussel na zijn aankomende theatrale aftreden prima thuis. De rechtstaat heeft hij geofferd, de VVD nog niet.

Ik hoop dat het kabinet de maaltijd deze kerst even overslaat. Om zich te verplaatsen in (startende) ondernemers die hun bedrijf kapot zien gaan, in kinderen die niet te eten hebben om zichzelf te motiveren zich tot het uiterste in te spannen deze zaken voor de verkiezingen echt op te lossen. Als afgelopen maandag het land weer op slot kan, dan kan op komende maandag gewoon betaald worden.

Laat bij elkaar het licht schijnen.