Eerst liet Rutte 123 zich door fraudeurs voor idiote bedragen in de kont nemen.

Om vervolgens ten strijde te trekken tegen WERKENDE ouders die jarenlang meerdere kinderen netjes naar de opvang brachten. Een tonnetje klinkt veel, maar 47 weken, 2 kinderen, 55 uur per week vermenigvuldigd met 6 euro per uur is gewoon al tienduizenden euro`s per jaar. Dan doe je nog niets geks.

Het klinkt misschien gek om iemand jarenlang zijn complete inkomen naar de kinderopvang te laten brengen, maar besef dat daardoor mensen als de kinderen twaalf zijn, en hun gemiddeld veertig, even tot hun pensioen weer belasting aftikken, in plaats van als veertig-plusser onbemiddelbaar de arbeidsmarkt opgaan. Dat is even van een ouder met jonge kinderen ervoor zorgen dat het OOK een arbeider blijft.

De belastingdienst vorderde zonder reden, of na een slordigheidje van een paar tientjes gewoon meerdere jaren terug, en zette voor de komende jaren alles stop, en dan kom je op mensen die een ton mogen lappen die er niet is. Daarmee raak je banen, relaties en huizen kwijt. Voor flexwerkers is het onmogelijk de gewerkte uren, de gecontracteerde uren opvang en het aantal uren daadwerkelijk afgenomen opvang op elkaar af te stemmen, want je werkt flexibel. Die mensen kunnen onmogelijk hun jaarinkomen vooraf schatten, want geen vaste aanstelling of vaste uren. Dat dit fout gaat is compleet voorspelbaar.

We hebben een debiel systeem waar toeslagen nodig zijn zodat mensen hun zorgverzekering, huur en kinderopvang kunnen betalen na een volle week werken omdat de inkomstenbelasting voor Jan en Janine Modaal te hoog ligt. fd.nl/economie-politiek/1196619/inkom...

Dat Rutte nu beweert de hele kerst nodig te hebben een affaire te fixen die al jaren loopt omdat ALLES aan bewijs door het rijk in de doofpot werd gehouden ondanks adviezen van interne accountants, advocaten en beleidsambtenaren om gewoon te gaan betalen.

Nou Mark Rutte, deze is speciaal voor jou: www.youtube.com/watch?v=MuFYYCaHTzM Dit dossier is de kanker in onze rechtsstaat. Het sociale contract dat werken loont is tot en met een modaal inkomen volkomen verkracht door Rutte 123. Lekker gewerkt pik.

Als het kabinet 1 greintje integriteit heeft, eten ze deze kerst net zoals serieus request even niet. Gewoon om een beetje feeling te krijgen wat deze kinderen jarenlang te eten kregen. Zonder eten naar school, met een briefje aan de juf, of die nog iets kan regelen. Dat is Nederland, al vijftien jaar. www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020...