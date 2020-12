Johnson: dat konden we aan. Trump: dat zat er natuurlijk eigenlijk al de hele tijd in. Maar nu is ook Emmanuel Macron, bekend van televisie en leider van Het Vrije Westen, positief getest op corona. Moet ie opeens tegen een heel ander virus vechten en dat, terwijl zijn vrouw in de risicogroep zit. Vanmiddag allemaal een solidariteitscroissant bij uw essentiële bakker op de hoek bestellen dan maar. Ensemble kunnen we corona aan!

Rutte: "Restez chez soi"

ook gezellig

UPDATE - Macron en de premier van Portugal GISTEREN