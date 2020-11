Kleine kutframboos we hebben je rug. Over de EU hebben we het later wel weer.

Bovenstaand gewoon in het Arabisch voor de hele Arabische wereld op Al-Jazeera, met open vizier en blote wapens, zoals we dat in Nederland zeggen. Dat moet je maar durven en Macron durft het. En omdat hij als Franse president het Franse grondrecht te beledigen verdedigt staan de meest barbaarse horden hem al weer bijna een week naar het leven. En we moeten het even hebben over profeet-cartoons. Want waarom is het nou eigenlijk zo'n groot probleem in de islamitische wereld?

Wijlen dr. Hans Jansen duidde het in een van zijn 84 columns op GS (we kunnen de specifieke even niet vinden sorry) als een soort gelaagde narcistische krenking. Als de profeet, de meest perfecte en onfeilbare mens ooit al beschimpt en gekleineerd kan worden, wat zegt dit dan wel niet over de waarde van zijn luttele sterfelijke volgelingen? Die vaststelling maakt de drang naar krenkingreductie zó groot dat zelfs onthoofdingen legitiem zijn. [Update, Machiel de Graaf heeft de betreffende column gevonden].

En even zodat we allemaal helder hebben waar Macron en zijn Fransen tegen strijden: die onthoofdingen zagen er zo [NSFW] en zo [NSFW] uit. Dat zijn geen abstracte discussies, dat zijn Europeanen afgeslacht als fucking dieren, en dat om een cartoon.

Maar goed, we kunnen er wel over blijven praten. Gezien alle hallucinante waanzin na de breek heeft dat natuurlijk allang geen zin meer. En nu, Manny?

N O T - O N - F R E N C H - S O I L

Het is toch niet te doen die lui

Bangladesh, het poor man's Pakistan

Onze strijder

Hey, Damrak. Wie heeft dit geplaatst?