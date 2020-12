Het blijft weer eens bij dromen. Na een-vijfje tussen de weergoden, Gerrit Hiemstra, de Bilt, Mark Rutte en makers van chemtrails is besloten dat het dit jaar weer geen witte kerst mag worden. Het mag al tien jaar op rij geen witte kerst meer worden. We weten niet eens meer wat het is, een witte kerst. Het enige wat we nog mogen in dit land, is precies helemaal NIKS. We mogen niet meer naar de kroeg, we mogen niet met z'n allen naar opa, we mogen niet naar de HEMA om allemaal dingen te kopen (we mogen alleen nog maar naar de HEMA om allemaal andere dingen te kopen), we mogen niet meer naar de bouwmarkt, we mogen niet meer naar de kapper, we mogen niet naar het werk, we mogen niet naar school, we mogen niet met z'n allen naakt sleeën door de Kalverstraat en we mogen niet eens meer als 44-jarige mensen op potten en pannen raggen als de premier het land probeert toe te spreken! Het wordt gewoon weer een groene, grauwe, gure een modderige stinkdag met heel weinig mensen op bezoek. Na de klik een foto die overduidelijk niet in Nederland gemaakt is.

Foto gemaakt in een land waar sneeuw nog wél mag