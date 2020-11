Guur!

Alsof het allemaal nog niet genoeg is dit jaar, komen hunnie van de Weeronline ook nog even onze dromen van een witte Kerst kapotmaken. Allemaal gedoe met een zuidenwind en een westendwind die te vaak waaien, en een noordenwind die te weinig waait (doe DAAR dan wat aan, denk je dan) leidt de weermeisters tot de conclusie dat de kans op een witte kerst "erg klein" is. Maar! Gelukkig is er ook een maar: "maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat die enkele sneeuwdag in december precies met Kerst komt." Nou, dan zullen wij realisten u wel weer even uit de droom helpen. We kennen 2020 nu bijna een jaar. Dat die enkele sneeuwdag precies met kerst komt, is volstrekt uitgesloten. Helaas.