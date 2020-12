Nevin Ozutok lijkt me geen kwaaie en is in ieder geval consistent.

Maar als ik zo haar twitterlijntje doorneem wordt ik toch niet ineens heel blij. Probleem met links idealisme is dat het vooral duur en nietszeggend is.

Die door haar bejubelde "coördinator antisemitismebestrijding" bijvoorbeeld. Zo'n baantje zal vast heel goed betalen; maar wat gaat zo iemand nou precies doen?

Echt antisemitisme is allang strafbaar, en iedereen kan daar bij constatering aangifte tegen doen. Onbetaald, dat wel; net als wanneer je aangifte doet van vernieling. Er zijn trouwens in NL honderden subsidiesponsjes actief die betaald worden om gedachtendelicten, inclusief antisemitisme, voor de rechter te krijgen.

Wat voegt deze nieuwe functie precies toe?

Zelf denk ik bovendien dat antisemitisme niet met wetgeving, maar met vrije discussie bestreden moet worden. Gedegen kritiek en keiharde satire overtuigen beter dan alle censuurwetten ter wereld. Die kunnen antisemitisme juist voeden ("zie je wel, ze verbergen van alles").

Ik vind antisemitisme net zo walgelijk als racisme, socialisme of islamisme; maar allerlei verboden maken daar echt geen einde aan. Laat de overheid zich concentreren op de bestrijding van echte misdrijven.

In een vrije discussie winnen de gematigden.

En zo zijn er nog een stuk of wat stokpaardjes van Nevin waar ik eigenlijk niks mee heb. Die vaak zelfs schadelijk zijn, zoals het zogenaamde emancipatiebeleid. Links moet eindelijk erkennen dat de evolutie echt bestaat, en dat er dus verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. En dat zie je inderdaad terug in hogere lonen; mannen hebben gemiddeld langere werkweken, zijn vaker thuis bereikbaar, bereid tot overuren, onregelmatig werk, gevaarlijke stoffen, etc. Vrouwen doen relatief vaak part time werk in een veilige omgeving, en dat gun ik ze van harte. Maar het zou raar zijn als daar geen verschil in beloning zou zitten.

En dan is er nog vraag en aanbod; in techniek en ICT kan veel geld verdiend worden, maar meisjes kiezen daar nauwelijks voor.

Alle fopwetenschappelijke onderzoekjes over het denkbeeldige "glazen plafond" negeren al die realiteiten.