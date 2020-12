Natuurlijk valt ook hier voldoende te nuanceren. De boeren vragen niet een eerlijke prijs, maar vragen een deel van de omzet van de supermarkten. Het totaalbedrag waar ze om vragen loopt in de miljarden, terwijl ze niets extra leveren. Het is veelal meer dan supermarktondernemers/franchisers zelf verdienen. Supermarkten kopen niet rechtstreeks in, maar via inkooporganisaties. Die inkooporganisaties zijn over het algemeen coöperaties van boerenbedrijven. Daarbinnen bepalen de boeren dus in feite zelf wat er gebeurt. En dan kiezen ze ervoor om groenten in te kopen in het buitenland. En daar valt ook weer een heleboel op af te dingen. Nederlandse boeren die het hier niet meer zien zitten vanwege de regelgeving, bieden zelf aan de inkooporganisaties aan om zich in het buitenland te vestigen, maar dan met een jarenlange afnamegarantie tegen een lagere prijs dan op de Nederlandse markt gangbaar is.

Supermarkten raken door de acties best wel in de knel. Ze willen de boeren niet laten weten dat hun acties enorme impact hebben. Tot op heden lijken de boeren namelijk weinig sjoege te hebben van hoe ze de boel met dezelfde inzet daadwerkelijk plat kunnen leggen. Aan de andere kant hebben we de supermarkten, die de gehele coronacrisis lang bij de verschillende ministeries aan tafel hebben gezeten. Vooral om de regering gerust te stellen over de stand van zaken en capaciteit van de voedselvoorziening. Vooral tijdens de eerste coronapiek en de daarop volgende toiletrolhamsterweken, zijn de supermarkten steeds gewezen op hun rol en verplichtingen als vitale sector (waar gek genoeg alleen Jumbo en AH toe behoren). Gevraagd werd aan de supermarkten om zich klaar te maken voor vrijwillige quotering. Dat houdt in dat niet noodzakelijke producten niet meer gedistribueerd worden (wat op kleine schaal ook gebeurd is). Aan supermarkten werd beloofd dat zelfs het leger zou worden ingezet als de distributie van producten die behoren tot de eerste levensbehoeften in gevaar zou komen. Sinds die paniek voorbij is, staan de supermarkten te boek als graaiers. Op dit moment (nu vooral de EFC's, voor thuisbezorging, niet meer functioneren) komen de distributie van goederen en de volksgezondheid echt in gevaar. Besmette mensen of mensen in quarantaine zullen immers gewoon naar de winkel gaan om eten te krijgen. En nu blijft het helemaal stil vanuit de overheid.